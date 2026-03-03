Ученые зафиксировали выброс гигантского протуберанца на Солнце

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Выброс крупного протуберанца произошел на Солнце во вторник, никакого влияния на Землю данное событие не окажет, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"На Солнце зарегистрирован отрыв гигантского протуберанца, выброшенного в направлении северного полюса звезды. Измеренные размеры плазменной структуры вблизи Солнца составили около миллиона километров. Это в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, крупные солнечные протуберанцы представляют собой одно из самых опасных проявлений космической погоды, однако прямые попадания таких структур по нашей планете редки.

"Никакого влияния ни на Землю, ни на любую иную планету при такой траектории событие оказать не сможет", - сообщили ученые.