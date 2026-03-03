Поиск

Ученые зафиксировали выброс гигантского протуберанца на Солнце

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Выброс крупного протуберанца произошел на Солнце во вторник, никакого влияния на Землю данное событие не окажет, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"На Солнце зарегистрирован отрыв гигантского протуберанца, выброшенного в направлении северного полюса звезды. Измеренные размеры плазменной структуры вблизи Солнца составили около миллиона километров. Это в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, крупные солнечные протуберанцы представляют собой одно из самых опасных проявлений космической погоды, однако прямые попадания таких структур по нашей планете редки.

"Никакого влияния ни на Землю, ни на любую иную планету при такой траектории событие оказать не сможет", - сообщили ученые.

Солнце РАН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МЧС РФ доставит из Азербайджана российских граждан, покинувших Иран

Стоимость фрахта нефтяных супертанкеров выросла до рекорда

Ученые зафиксировали выброс гигантского протуберанца на Солнце

Иран запустил по ОАЭ 186 ракет и 812 дронов

SpaceX планирует первый коммерческий запуск Starship к середине 2027 года

 SpaceX планирует первый коммерческий запуск Starship к середине 2027 года

Красный крест и Красный полумесяц формируют фонд в 1,6 млн евро из-за ситуации в Иране

Цена Brent приближается к $84 за баррель впервые с лета 2024 года

 Цена Brent приближается к $84 за баррель впервые с лета 2024 года

В "Хезболле" сообщили о намерении вести открытую войну с Израилем

QatarEnergy приостановила выпуск продуктов переработки газа

 QatarEnergy приостановила выпуск продуктов переработки газа

Израиль нанес удары по правительственным зданиям в Тегеране и по офису президента

 Израиль нанес удары по правительственным зданиям в Тегеране и по офису президента
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 286 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });