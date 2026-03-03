Иран запустил по ОАЭ 186 ракет и 812 дронов

В результате атак погибли три человека, еще шесть получили ранения, заявили в Минобороны Эмиратов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны ОАЭ заявили во вторник, что с момента начала конфликта в регионе в минувшую субботу из Ирана по территории Эмиратов выпустили 186 ракет и 812 дронов, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

В ведомстве отметили, что 172 ракеты удалось сбить, 13 упали в море и одна достигла территории Эмиратов. Также ПВО уничтожили 755 дронов.

Атаки привели к гибели трех человек, еще шесть получили ранения.

В свою очередь, по информации "Аль-Джазиры", власти Бахрейна заявили, что с начала боевых действий системы ПВО королевства сбили 73 ракеты и 91 беспилотник, запущенные из Ирана.