Число жертв ударов США и Израиля по Ирану выросло до 787 человек

Последствия совместных авиаударов США и Израиля в Тегеране Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - До 787 человек выросло число жертв в Иране в результате ударов США и Израиля, которые продолжаются с минувшей субботы, сообщают во вторник ближневосточные СМИ со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Исламской Республики.

Накануне поступали данные о 555 жертвах.

Согласно данным организации, удары были зафиксированы как минимум в 504 локациях на иранской территории.

В понедельник в Красном полумесяце отметили, что задействовали более 100 тыс. человек для оказания экстренной помощи на местах.