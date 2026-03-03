Поиск

Число жертв ударов США и Израиля по Ирану выросло до 787 человек

Число жертв ударов США и Израиля по Ирану выросло до 787 человек
Последствия совместных авиаударов США и Израиля в Тегеране
Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - До 787 человек выросло число жертв в Иране в результате ударов США и Израиля, которые продолжаются с минувшей субботы, сообщают во вторник ближневосточные СМИ со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Исламской Республики.

Накануне поступали данные о 555 жертвах.

Согласно данным организации, удары были зафиксированы как минимум в 504 локациях на иранской территории.

В понедельник в Красном полумесяце отметили, что задействовали более 100 тыс. человек для оказания экстренной помощи на местах.

Военная операция США и Израиля в Иране

11
Несколько человек погибли в результате иранского ракетного удара в Бейт-Шемеше, Израиль
Хроника 28 февраля – 03 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв ударов США и Израиля по Ирану выросло до 787 человек

 Число жертв ударов США и Израиля по Ирану выросло до 787 человек

Азербайджан удвоит мощности по переработке нефти в Средиземноморском регионе

В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек

 В "Росатоме" сообщили, что на АЭС "Бушер" в Иране находятся более 600 человек

МЧС РФ доставит из Азербайджана российских граждан, покинувших Иран

Стоимость фрахта нефтяных супертанкеров выросла до рекорда

Ученые зафиксировали выброс гигантского протуберанца на Солнце

Иран запустил по ОАЭ 186 ракет и 812 дронов

SpaceX планирует первый коммерческий запуск Starship к середине 2027 года

 SpaceX планирует первый коммерческий запуск Starship к середине 2027 года

Красный крест и Красный полумесяц формируют фонд в 1,6 млн евро из-за ситуации в Иране

Цена Brent приближается к $84 за баррель впервые с лета 2024 года

 Цена Brent приближается к $84 за баррель впервые с лета 2024 года
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 291 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8565 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 463 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });