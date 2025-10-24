Поиск

Porsche зафиксировала операционный убыток в III квартале

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Германский производитель автомобилей класса "люкс" Porsche AG зафиксировал операционный убыток в третьем квартале 2025 года из-за затрат, связанных с корректировкой плана выпуска электромобилей, о которой он объявил в сентябре.

Как говорится в сообщении компании, операционный убыток в июле-сентябре составил 966 млн евро ($1,1 млрд) по сравнению с прибылью в 974 млн евро за аналогичный период предыдущего года. Опрошенные Visible Alpha аналитики в среднем прогнозировали операционный убыток на уровне 611 млн евро.

Выручка Porsche в минувшем квартале уменьшилась на 4% до 8,7 млрд евро.

Операционная прибыль автопроизводителя за девять месяцев 2025 года составила 40 млн евро по сравнению с 4,04 млрд евро годом ранее, рентабельность по этому показателю упала до 0,2% с 14,1%. Выручка в январе-сентябре сократилась на 6%, до 26,86 млрд евро.

В прошлом месяце Porsche объявила, что отложит вывод на рынок новых моделей электромобилей по итогам пересмотра портфеля в связи с непредсказуемой динамикой спроса. Компания отметила, что рост спроса на электромобили в Китае - выше прогнозов, тогда как в остальном мире - ниже. При этом интерес к премиальным автомобилям в КНР является слабым, заявили в компании. Дополнительным негативным фактором для Porsche стали американские пошлины.

Расходы компании, связанные с корректировкой плана выпуска электрокаров, за девять месяцев текущего года составили порядка 2,7 млрд евро и могут достичь 3,1 млрд евро по итогам всего года.

"Мы ожидаем, что 2025 год станет низшей точкой, за которой последует заметное улучшение показателей Porsche начиная с 2026 года", - заявил главный финансовый директор компании Йохен Брекнер.

"Префы" компании по итогам торгов в пятницу подорожали на 3,7%. Отчетность была опубликована после закрытия рынка. С начала текущего года бумаги Porsche снизились в цене на 19,3%.

