Военные Израиля заявили о намерении ликвидировать главу "Хезболлы"

Фото: picture alliance via Getty Images

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Глава движения "Хезболла" Наим Кассем теперь является законной военной целью Израиля, заявил министр обороны страны Исраэль Кац.

"Террористическая организация "Хезболла" заплатит тяжелую цену за обстрел Израиля, а генеральный секретарь "Хезболлы" Наим Кассем, который принял решение об обстреле под давлением со стороны Ирана, отныне является выбранной целью для устранения", - написал Кац в соцсети Х.

По словам министра, любой, кто "идет по стопам" бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, ликвидированного Израилем в субботу, "вскоре окажется вместе с ним в глубинах ада со всеми теми, кто был устранен из оси зла".



