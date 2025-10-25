США не изменят позицию по Тайваню ради торгового соглашения с КНР

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не откажется от поддержки Тайваня ради заключения торгового соглашения с Китаем, сообщает Bloomberg.

"Если кто-то обеспокоен тем, что мы якобы собираемся получить какие-то более выгодные условия по торговле в обмен на отказ от поддержки Тайваня, то заверяю: никто даже не думает о таком", - приводит агентство слова Рубио, сказанные журналистам перед вылетом из Израиля.

Ранее сообщалось, что Рубио присоединится к президенту США Дональду Трампу во время его поездки в Азию, которая будет включает остановки в Малайзии, Японии и Южной Корее. Также на следующей неделе Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.