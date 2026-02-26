Поиск

Рубио заявил, что США удалось сузить круг вопросов на переговорах по Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сторонам переговоров по урегулированию конфликта на Украине удалось сузить круг обсуждаемых вопросов, остались "очень сложные".

В миреЗеленский заявил Трампу, что надеется на завершение украинского конфликта в этом годуЧитать подробнее

"У нас есть много людей, которые вложили в это (переговоры - ИФ) много энергии, и я думаю, что мы добились прогресса в сужении круга вопросов, но, к сожалению, некоторые проблемы все еще остаются очень и очень сложными", - сказал Рубио журналистам.

По мнению американского госсекретаря, украинский конфликт может быть решен только путем переговоров.

В миреAxios сообщил о телефонном разговоре Трампа и ЗеленскогоЧитать подробнее

Он считает, что США - "единственная страна в мире, которая может стать катализатором переговоров".

"Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет этого сделать", - заявил Рубио.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что терпение президента США Дональда Трампа не безгранично.

"Он хочет, чтобы это закончилось, и он многое сделал. Он вложил в это большой политический капитал", - сказал госсекретарь.

Госдеп США Марко Рубио Украина переговоры
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 26 февраля

США настаивают на участии Китая в договоре по контролю над вооружениями

Рубио заявил, что США удалось сузить круг вопросов на переговорах по Украине

Politico пишет, что приближенные Трампа хотят, чтобы Израиль первым атаковал Иран

Пассажиры попавшего в перестрелку американского катера оказались вооруженными кубинцами

Экс-глава Минфина США покинет Гарвард на фоне расследования его связей с Эпштейном

 Экс-глава Минфина США покинет Гарвард на фоне расследования его связей с Эпштейном

Рубио заявил, что США расследуют инцидент с американским катером на Кубе

 Рубио заявил, что США расследуют инцидент с американским катером на Кубе

Зеленский заявил Трампу, что надеется на завершение украинского конфликта в этом году

Кубинские пограничники открыли ответный огонь по гражданскому катеру из США, есть жертвы

 Кубинские пограничники открыли ответный огонь по гражданскому катеру из США, есть жертвы

В Госдуму внесен проект обращения к Европарламенту в связи с планами передать ядерное оружие Украине
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8508 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });