Рубио заявил, что США удалось сузить круг вопросов на переговорах по Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сторонам переговоров по урегулированию конфликта на Украине удалось сузить круг обсуждаемых вопросов, остались "очень сложные".

"У нас есть много людей, которые вложили в это (переговоры - ИФ) много энергии, и я думаю, что мы добились прогресса в сужении круга вопросов, но, к сожалению, некоторые проблемы все еще остаются очень и очень сложными", - сказал Рубио журналистам.

По мнению американского госсекретаря, украинский конфликт может быть решен только путем переговоров.

Он считает, что США - "единственная страна в мире, которая может стать катализатором переговоров".

"Если мы откажемся от этой роли, никто другой не сможет этого сделать", - заявил Рубио.

При этом глава внешнеполитического ведомства отметил, что терпение президента США Дональда Трампа не безгранично.

"Он хочет, чтобы это закончилось, и он многое сделал. Он вложил в это большой политический капитал", - сказал госсекретарь.