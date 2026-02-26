Поиск

Пассажиры попавшего в перестрелку американского катера оказались вооруженными кубинцами

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Находившиеся на борту вторгшегося в территориальные воды Кубы американского катера были кубинцами с видом на жительство в США, имели при себе оружие, сообщили кубинские власти.

"Пассажиры зарегистрированного во Флориде катера, открывшие огонь по кубинским силовикам, все были кубинцами, имеющими вид на жительство в США, и намеревались проникнуть на Кубу в террористических целях", - передает CNN со ссылкой на заявление кубинского правительства.

В миреКубинские пограничники открыли ответный огонь по гражданскому катеру из США, есть жертвыКубинские пограничники открыли ответный огонь по гражданскому катеру из США, есть жертвыЧитать подробнее

Согласно заявлению, кубинцы были вооружены штурмовыми винтовками, ручными гранатами и прочим оружием, задержаны шесть человек.

Двое из этих шести "разыскиваются кубинскими властями за участие в продвижении, планировании, организации, финансировании, поддержке или совершении террористических актов на территории Кубы или в других странах".

Ранее сообщалось, что сотрудники кубинской пограничной службы открыли в среду ответный огонь по гражданскому катеру из США, вторгшемуся в кубинские территориальные воды.

Инцидент произошел близ берегов провинции Вилья-Клара. По данным МВД Кубы, экипаж американского катера отказался остановиться и стал стрелять по пограничникам, а те открыли ответный огонь.

В итоге четыре человека на американском катере погибли, еще шесть получили ранения. Кроме того, ранен один из пограничников. Всех пострадавших доставили на территорию Кубы, где им оказали медицинскую помощь.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты расследуют инцидент с американским катером на Кубе, отреагируют соответствующим образом. Он отметил, что США не будут полагаться исключительно на информацию, предоставленную кубинскими властями. На вопрос, мог ли инцидент быть связан с правительством США, Рубио ответил: "Нет".

Инцидент произошел на фоне обострения в последние месяцы отношений между властями Кубы и США.

Куба США
