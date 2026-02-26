Поиск

Зеленский заявил Трампу, что надеется на завершение украинского конфликта в этом году

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что надеется на завершение украинского конфликта в этом году, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Зеленский тогда сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц", - заявил один из источников.

По словам собеседников портала, разговор между Трампом и Зеленским был "дружеским и позитивным".

Они уточнили, что одним из вопросов, которые обсуждали лидеры двух стран был возможный трехсторонний саммит с российским лидером.

Трамп сказал Зеленскому, что будет работать над проведением такого трехстороннего саммита, если следующая встреча переговорщиков из США, России и Украины, запланированная на начало марта, принесет больший прогресс, отметили источники.

В ходе разговора, сообщили собеседники портала, президент США также подтвердил свою готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

Украина Владимир Зеленский США Дональд Трамп Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубио заявил, что США расследуют инцидент с американским катером на Кубе

 Рубио заявил, что США расследуют инцидент с американским катером на Кубе

Зеленский заявил Трампу, что надеется на завершение украинского конфликта в этом году

Кубинские пограничники открыли ответный огонь по гражданскому катеру из США, есть жертвы

В Госдуму внесен проект обращения к Европарламенту в связи с планами передать ядерное оружие Украине

Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году

 Глобальный долг достиг рекордных $348,3 трлн в 2025 году

Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа

 Лондон продлил лицензию на операции с зарубежными дочками "ЛУКОЙЛа" до 25 августа

В США заявили, что поднимут импортные пошлины для части стран до 15% или выше

De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

 De Beers повыcила цены на крупные алмазы на фоне их дефицита

Бриллианты из Бельгии вновь стали облагаться пошлиной США после отмены торговых льгот

Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

 Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8507 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });