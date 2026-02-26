Зеленский заявил Трампу, что надеется на завершение украинского конфликта в этом году

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что надеется на завершение украинского конфликта в этом году, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Зеленский тогда сказал, что надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц", - заявил один из источников.

По словам собеседников портала, разговор между Трампом и Зеленским был "дружеским и позитивным".

Они уточнили, что одним из вопросов, которые обсуждали лидеры двух стран был возможный трехсторонний саммит с российским лидером.

Трамп сказал Зеленскому, что будет работать над проведением такого трехстороннего саммита, если следующая встреча переговорщиков из США, России и Украины, запланированная на начало марта, принесет больший прогресс, отметили источники.

В ходе разговора, сообщили собеседники портала, президент США также подтвердил свою готовность предоставить Украине значительные гарантии безопасности со стороны США в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.