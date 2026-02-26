Экс-глава минфина США покинет Гарвард на фоне расследования его связей с Эпштейном

Бывший министр финансов США Ларри Саммерс Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Бывший министр финансов США и экс‑президент Гарвардского университета Ларри Саммерс уйдет в отставку со своих преподавательских и академических должностей на фоне расследования его возможных связей с финансистом Джеффри Эпштейном, пишет AP.

По словам представителя Гарварда Джейсона Ньютона, Саммерс, находящийся в отпуске с ноября, уйдет в отставку в конце учебного года. До этого момента он останется в отпуске.

В опубликованном заявлении Саммерс назвал решение об уходе "трудным" и поблагодарил студентов и коллег, с которыми сотрудничал на протяжении пяти десятилетий, включая период его руководства Гарвардом в 2001-2006 годах. Он отметил, что намерен продолжить работу в области экономических исследований и аналитики уже в статусе почётного президента и профессора в отставке.

Раскрытые Минюстом США материалы вызвали значительный резонанс в академической среде, пролив свет на многолетние контакты Эпштейна с рядом ученых, которые поддерживали с ним отношения даже после того, как он был осужден за сексуальные преступления.

Отставка Саммерса стала второй за неделю: накануне о сложении полномочий объявил лауреат Нобелевской премии Ричард Аксель, покинувший пост содиректора Института разума, мозга и поведения им. Цукермана при Колумбийском университете.

Документы, рассекреченные правительством, указывают, что Саммерс и Эпштейн поддерживали регулярное общение, включая личные встречи в Массачусетсе и Нью‑Йорке, а также обмен электронными письмами на широкий круг тем - от экономической политики до личных отношений.

Ранее Саммерс признавал, что его контакты с Эпштейном были "серьёзной ошибкой". Гарвард до последнего времени воздерживался от публичных комментариев, ограничившись заявлением о внутренней проверке всех сотрудников, упомянутых в документах по делу Эпштейна.

Связи Эпштейна с Гарвардом уже становились предметом отдельного отчета университета в 2020 году: тогда было установлено, что финансист пожертвовал университету более $9 млн, преимущественно на проекты профессора Мартина Новака. Отношения Саммерса в отчёте не фигурировали, сам Новак впоследствии был дисциплинарно наказан.

В декабре прошлого года Американская экономическая ассоциация пожизненно запретила Саммерсу членство в организации. Он также покинул совет директоров OpenAI, разработчика ChatGPT.