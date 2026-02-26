Рубио заявил, что США расследуют инцидент с американским катером на Кубе

Госсекретарь США Марко Рубио Фото: Anadolu via Getty Images

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты расследуют инцидент с американским катером на Кубе, отреагируют соответствующим образом.

"У нас есть различные представители правительства США, которые пытаются выявить элементы этой истории, которые, возможно, не были предоставлены нам сейчас", - заявил Рубио журналистам.

Он отметил, что США не будут полагаться исключительно на информацию, предоставленную кубинскими властями.

"По мере того, как мы будем собирать больше информации, мы будем готовы отреагировать соответствующим образом", - сказал госсекретарь.

На вопрос, мог ли инцидент быть связан с правительством США, Рубио ответил: "Нет".

"Достаточно сказать, что подобные перестрелки в открытом море - явление крайне необычное. Такое случается не каждый день", - сказал глава госдепа.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Белый дом "следит" за инцидентом.

"Марко (Рубио - ИФ) проинформировал меня об этом около 15 минут назад, но мы не знаем многих деталей", - сказал Вэнс журналистам в Белом доме.

Он выразил надежду, что ситуация "не так плоха, как мы опасаемся".

Тем временем член палаты представителей республиканец Карлос Хименес призвал к расследованию инцидента.

Он заявил, что власти США должны "определить, был ли кто-либо из жертв гражданами США или законными резидентами, и точно установить, что произошло".

Сенатор-республиканец Рик Скотт в социальных сетях также призвал к "полному расследованию этой глубоко тревожащей ситуации" и к "привлечению к ответственности коммунистического кубинского режима".

Ранее сообщалось, что сотрудники кубинской пограничной службы открыли в среду ответный огонь по гражданскому катеру из США, вторгшемуся в кубинские территориальные воды.

Инцидент произошел близ берегов провинции Вилья-Клара. По данным МВД Кубы, экипаж американского катера отказался остановиться и стал стрелять по пограничникам, а те открыли ответный огонь.

В итоге четыре человека на американском катере погибли, еще шесть получили ранения. Кроме того, ранен один из пограничников. Всех пострадавших доставили на территорию Кубы, где им оказали медицинскую помощь.

Издание New York Times сообщает, что, согласно документам, в последний раз судно было приобретено в декабре 2022 года и зарегистрировано для коммерческого использования.

Согласно источнику издания, катер не принадлежал ВМС или береговой охране США.

Инцидент произошел на фоне обострения в последние месяцы отношений между властями Кубы и США.