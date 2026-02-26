Поиск

Politico пишет, что приближенные Трампа хотят, чтобы Израиль первым атаковал Иран

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Старшие советники президента США Дональда Трампа предпочитают, чтобы Израиль атаковал Иран первым, до того, как по нему ударят США, сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники.

"В администрации и вокруг нее бытует мнение, что будет намного лучше, если израильтяне будут действовать первыми и в одиночку, а иранцы нанесут нам ответный удар и дадут нам больше оснований для принятия мер", - заявил один из источников.

По мнению представителей администрации Трампа, удар Израиля заставит Иран принять ответные меры, что поможет заручиться поддержкой военного наступления среди американской общественности.

При этом, по словам собеседников, несмотря на то, что переговоры США с Ираном носят серьезный характер, самые близкие к Трампу люди верят, что "мы собираемся их разбомбить".

Переговорщики из Ирана и США 26 февраля проведут в Женеве новый раунд переговоров, чтобы обсудить варианты решения иранской атомной проблемы.

Американскую сторону на них представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, иранскую делегацию возглавит глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан позитивно высказался о предстоящих переговорах с Штатами по иранской ядерной программе. При этом портал Axios писал со ссылкой на источники, что эта попытка дипломатического урегулирования может стать последней, и если она не увенчается успехом, то Трамп может начать масштабную американо-израильскую операцию против Ирана.

