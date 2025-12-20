Поиск

СБ ООН продлил на год мандат миротворцев в Демократической Республике Конго

Он также призвал Руанду отвести войска с конголезской территории

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - СБ ООН принял решение еще на год продлить работу Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (MONUSCO), говорится в пресс-релизе с сайта организации.

"В пятницу СБ ООН продлил мандат MONUSC и дал задание поддерживать постоянный режим прекращения огня между Демократической Республикой Конго (ДРК) и Руандой", - отмечается в документе.

СБ ООН единогласно принял резолюцию с мандатом MONUSCO до 20 декабря 2026 года. В заявлении отмечается, что голосование прошло на фоне активизировавшегося наступления группировки "Движение 23 марта" (М23) при поддержке вооруженных сил Руанды на востоке ДРК. Совет осудил наступательные действия M23 и захват города Увира.

"СБ ООН призвал M23 немедленно остановить и свернуть наступление, а Руанду вывести своих солдат из восточных провинций соседнего ДРК", - поясняется в документе.

Заместитель постпреда США при ООН Дженнифер Локетта отмечала, что M23 должны отойти минимум на 75 км от Увиры.

В миреБолее 200 тыс. человек пришлось бежать из-за возобновления боев на востоке ДРКЧитать подробнее

Ранее на этой неделе в М23 объявили, что приняли решение пойти навстречу призывам США и отвести отряды из города Увира: она находится на западном берегу озера Танганьика, вблизи границы ДРК и Бурунди, напротив Бужумбуры - самого крупного города и экономической столицы Бурунди.

Однако в правительстве ДРК заявляли, что отвод сил M23 идет поэтапно, бойцы группировки все еще в городе.

4 декабря президент ДРК Феликс Чисекеди и президент Руанды, поддерживающей M23, Поль Кагаме подписали в Вашингтоне соглашение о мире. Однако вскоре боевые действия активизировались вновь.

При этом M23 не является участником инициатив Вашингтона по примирению ДРК и Руанды, которая поддерживает M23. Однако власти ДРК и M23 ведут отдельные переговоры, которые принимает Катар.

Очередной всплеск насилия в регионе случился после того, как М23 в начале 2025 года перешла в наступление на востоке ДРК. В конце января М23 захватила столицу провинции Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. По данным ООН, 4 тыс. руандийских военных поддерживали М23. В феврале линия фронта стабилизировалась.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту, в ходе которого, по разным оценкам, было убито от 800 тыс. до 1 млн человек. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

Власти ДРК заявляли, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.

СБ ООН ДРК Конго Руанда MONUSC М23 Движение 23 марта
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ узнали о выходе из Венесуэлы в море двух танкеров, не попавших под санкции США

Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

 Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

На западе Турции нашли упавший беспилотник

Суд Пакистана приговорил экс-премьера Хана еще к 17 годам тюрьмы

Что случилось этой ночью: суббота, 20 декабря

Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" состоится не ранее 15 февраля

 Запуск корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" состоится не ранее 15 февраля

США нанесли удары по объектам боевиков в Сирии в ответ на атаку в Пальмире

 США нанесли удары по объектам боевиков в Сирии в ответ на атаку в Пальмире

Кабмин РФ разрешил Минобороны прекратить военные соглашения с 11 западными странами

 Кабмин РФ разрешил Минобороны прекратить военные соглашения с 11 западными странами

Госсекретарь США не верит в ухудшение отношений с Россией из-за Венесуэлы

В Вашингтоне отвергают обвинение в навязывании Киеву мирного соглашения

 В Вашингтоне отвергают обвинение в навязывании Киеву мирного соглашения
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7932 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2495 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });