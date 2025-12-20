СБ ООН продлил на год мандат миротворцев в Демократической Республике Конго

Он также призвал Руанду отвести войска с конголезской территории

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - СБ ООН принял решение еще на год продлить работу Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (MONUSCO), говорится в пресс-релизе с сайта организации.

"В пятницу СБ ООН продлил мандат MONUSC и дал задание поддерживать постоянный режим прекращения огня между Демократической Республикой Конго (ДРК) и Руандой", - отмечается в документе.

СБ ООН единогласно принял резолюцию с мандатом MONUSCO до 20 декабря 2026 года. В заявлении отмечается, что голосование прошло на фоне активизировавшегося наступления группировки "Движение 23 марта" (М23) при поддержке вооруженных сил Руанды на востоке ДРК. Совет осудил наступательные действия M23 и захват города Увира.

"СБ ООН призвал M23 немедленно остановить и свернуть наступление, а Руанду вывести своих солдат из восточных провинций соседнего ДРК", - поясняется в документе.

Заместитель постпреда США при ООН Дженнифер Локетта отмечала, что M23 должны отойти минимум на 75 км от Увиры.

Ранее на этой неделе в М23 объявили, что приняли решение пойти навстречу призывам США и отвести отряды из города Увира: она находится на западном берегу озера Танганьика, вблизи границы ДРК и Бурунди, напротив Бужумбуры - самого крупного города и экономической столицы Бурунди.

Однако в правительстве ДРК заявляли, что отвод сил M23 идет поэтапно, бойцы группировки все еще в городе.

4 декабря президент ДРК Феликс Чисекеди и президент Руанды, поддерживающей M23, Поль Кагаме подписали в Вашингтоне соглашение о мире. Однако вскоре боевые действия активизировались вновь.

При этом M23 не является участником инициатив Вашингтона по примирению ДРК и Руанды, которая поддерживает M23. Однако власти ДРК и M23 ведут отдельные переговоры, которые принимает Катар.

Очередной всплеск насилия в регионе случился после того, как М23 в начале 2025 года перешла в наступление на востоке ДРК. В конце января М23 захватила столицу провинции Северное Киву - Гому, в феврале - административный центр соседней провинции Южное Киву - город Букаву. По данным ООН, 4 тыс. руандийских военных поддерживали М23. В феврале линия фронта стабилизировалась.