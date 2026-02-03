Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 3 февраля

Трамп представил проект по металлам стоимостью $12 млрд, Маск объединил xAI и SpaceX, "Аэрофлот" сообщил о повышении тарифов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп представил проект стоимостью $12 млрд по созданию стратегического резерва критически важных полезных ископаемых. По данным The New York Times, к инициативе уже присоединились General Motors, Stellantis, Boeing, Google. Проект позволит снизить зависимость от китайских поставок.

- Иран не намерен вывозить свои запасы обогащенного урана за пределы страны, но может снизить уровень обогащения с 60% до 20%, заявил советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

- Прямые переговоры Ирана и США по ядерному вопросу возможны, но перед этим стороны должны достигнуть взаимопонимания в рамках непрямых контактов, заявил Шамхани.

- "Аэрофлот" в марте проиндексирует "плоские" (не меняющиеся в течение года) тарифы на рейсы из Москвы на Дальний Восток и в Калининград. Ранее компания повышала "плоские" тарифы в 2024 г.

- Временный президент Венесуэлы Делси Родригес назначила экс-главу МИД Феликса Пласенсию своим представителем в США. Это произошло после встречи Родригес с поверенным в делах США в Венесуэле Лаурой Догу.

- Илон Маск объявил об объединении компаний xAI и SpaceX. Слияние позволит эффективнее развивать космические дата-центры, которые смогут обеспечить потребности ИИ в вычислительных мощностях.

- Утечка водорода привела к приостановке заправки ракеты NASA на репетиции запуска в рамках лунной экспедиции Artemis II.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подешевела до $65,91 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 3 февраля

Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

 Уолл-стрит завершила торги понедельника ростом

США сформируют свой стратегический резерв полезных ископаемых

 США сформируют свой стратегический резерв полезных ископаемых

Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX

 Маск заявил об объединении компаний xAI и SpaceX

Тегеран может снизить обогащение урана до 20%

NASA удалось завершить заправку лунной ракеты после устранения утечки водорода

Иранский беспилотник провел разведку в районе нахождения авианосца ВМС США в Аравийском море

 Иранский беспилотник провел разведку в районе нахождения авианосца ВМС США в Аравийском море

Трамп вновь заявил, что никогда не был на острове Эпштейна

Трамп объявил о торговом соглашении с Индией

 Трамп объявил о торговом соглашении с Индией
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8302 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 240 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });