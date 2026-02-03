Что случилось этой ночью: вторник, 3 февраля

Трамп представил проект по металлам стоимостью $12 млрд, Маск объединил xAI и SpaceX, "Аэрофлот" сообщил о повышении тарифов

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп представил проект стоимостью $12 млрд по созданию стратегического резерва критически важных полезных ископаемых. По данным The New York Times, к инициативе уже присоединились General Motors, Stellantis, Boeing, Google. Проект позволит снизить зависимость от китайских поставок.

- Иран не намерен вывозить свои запасы обогащенного урана за пределы страны, но может снизить уровень обогащения с 60% до 20%, заявил советник верховного лидера Ирана Али Шамхани.

- Прямые переговоры Ирана и США по ядерному вопросу возможны, но перед этим стороны должны достигнуть взаимопонимания в рамках непрямых контактов, заявил Шамхани.

- "Аэрофлот" в марте проиндексирует "плоские" (не меняющиеся в течение года) тарифы на рейсы из Москвы на Дальний Восток и в Калининград. Ранее компания повышала "плоские" тарифы в 2024 г.

- Временный президент Венесуэлы Делси Родригес назначила экс-главу МИД Феликса Пласенсию своим представителем в США. Это произошло после встречи Родригес с поверенным в делах США в Венесуэле Лаурой Догу.

- Илон Маск объявил об объединении компаний xAI и SpaceX. Слияние позволит эффективнее развивать космические дата-центры, которые смогут обеспечить потребности ИИ в вычислительных мощностях.

- Утечка водорода привела к приостановке заправки ракеты NASA на репетиции запуска в рамках лунной экспедиции Artemis II.