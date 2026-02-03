Израиль раскритиковал символику Комитета по управлению сектором Газа

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскритиковала символику, под которой планирует работать Комитет по управлению сектором Газа, поскольку она повторяет символику Палестинской национальной администрации (ПНА), передает EFE.

"Израиль не согласится с использованием символа ПНА, ведь она не будет участвовать в работе комитета по управлению Газой, - сказано в коммюнике канцелярии - Израиль предлагал абсолютно другую символику".

Комитет 2 февраля опубликовал сообщение об открытии КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта под логотипом с изображением орла и палестинского флага, который также использует и ПНА. Единственное отличие заключается в том, что вместо надписи "Палестинская администрация" на эмблеме использована английская аббревиатура для Национального комитета по управлению Газой.

Национальный комитет по управлению Газой создан в рамках плана мирного урегулирования в секторе Газа, с которым выступил президент США Дональд Трамп. Предполагается, что в зоне ответственности этого технократического и аполитичного комитета будет находиться ежедневное управление общественными и муниципальными службами, а также обеспечение безопасности в секторе Газа.