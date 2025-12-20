Китайская ракета вывела на орбиту экспериментальный спутник связи

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") в субботу вывела на орбиту спутник связи №23 для апробирования новых технологий, сообщил телеканал CGTN.

Ракета стартовала с космодрома Вэньчан, который расположен на острове Хайнань, в 20:30 по пекинскому времени (в 15:30 по Москве). Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Экспериментальный спутник связи №23 предназначен в первую очередь для проверки многодиапазонных высокоскоростных технологий спутниковой связи.