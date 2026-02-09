Поиск

ЕС ищет способ включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в соглашение по урегулированию

Фото: Michele Tantussi/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В ЕС прорабатывают варианты того, как включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в возможное соглашение по урегулированию украинского кризиса, сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Европейский союз готовит ряд вариантов того, как обеспечить членство Украины (в объединении - ИФ) по будущему мирному соглашению, заявили лица, знакомые с темой", - пишет агентство.

По словам собеседников, среди обсуждаемых вариантов - предоставить в приоритетном порядке Киеву защиту, которую дает вступление в ЕС, а также немедленный доступ к части прав члена союза.

Одновременно ЕС может дать Украине чёткие сроки для действий, которые она должна предпринять для выполнения официальной процедуры вступления в Евросоюз.

"Другие варианты предполагают продолжение нынешнего процесса с присоединением к ЕС, или введение переходного периода и поэтапного членства", - пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что обычно переговоры о вступлении в Евросоюз длятся годами. Для принятия нового участника в объединение требуется единогласное согласие всех членов ЕС.

В конце декабря прошлого года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен называла главной гарантией безопасности Украины её присоединение к Евросоюзу.

При этом 28 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Будапешт "не позволит, чтобы Украина форсированно вошла в ЕС в течение двух лет, причем с нарушениями законодательства ЕС".

