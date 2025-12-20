Поиск

В Ливане заявили о завершении первого этапа изъятия оружия у негосударственных структур

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Премьер Ливана Наваф Салам заявил, что военные практически закончили первый этап операции по конфискации оружия у всех негосударственных сил, который проходил в районах страны южнее реки Эль-Литани, сообщает в субботу телеканал LBCI.

"Салам подтвердил, что первая фаза плана по сохранению оружия лишь за ливанским государством завершится всего через несколько дней", - информирует телеканал.

По словам премьера, после этого стартует вторая фаза операции, которая предусматривает обеспечение безопасности к северу от Эль-Литани.

Региональные СМИ ранее отмечали, что в рамках плана власти должны разоружить движение "Хезболла" в самых южных районах Ливана, граничащих с Израилем.

Лидер "Хезболлы" Наим Кассем заявил в ноябре, что движение не намерено отказываться от оружия, призвав ливанское правительство положить конец военному присутствию Израиля на юге Ливана.

В ноябре США дали Бейруту два месяца для принятия мер по снижению финансовых и военных возможностей "Хезболлы".

В ноябре 2024 года израильские военные и "Хезболла" прекратили боевые действия, заключив соглашение о перемирии, по которому Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) должна поэтапно уйти с территории Ливана и передать позиции на юге страны ливанским военным. Позднее неоднократно поступали сообщения как об обстрелах Израиля с ливанской территории, так и ударах ЦАХАЛ по югу Ливана.

По договоренностям об условиях прекращения огня, "Хезболла" должна отвести отряды к северу от реки Эль-Литани на 30 км от границы, и ликвидировать посты в этой зоне, где разрешено действовать лишь военным Ливана и миротворцам ООН.

