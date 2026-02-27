МВФ одобрил выделение Украине $8,1 млрд в рамках механизма расширенного финансирования

Фото: picture alliance via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу кредитования Украины на $8,1 млрд сроком на четыре года.

"Исполнительный совет МВФ сегодня одобрил новое соглашение о продлении срока действия программы расширенного финансирования (EFF) на 48 месяцев в размере 5,9 млрд специальных прав заимствования (около $8,1 млрд или 295% от квоты) с немедленной выплатой около $1,5 млрд", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.

Отмечается, что это финансирование является частью пакета международной поддержки Украины в размере $136,5 млрд.

Согласно заявлению, "одобрение программы EFF позволит привлечь крупномасштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины".

Кроме того, ожидается, что "дефицит финансирования в размере $136,5 млрд в течение 4-летнего периода действия программы будет ликвидирован благодаря активной донорской поддержке и облегчению долговых операций".

Отмечается, что в 2026 году дефицит в размере $52 млрд будет восполнен за счет выплат в рамках механизмов ЕС, финансирования в рамках G7, двусторонней поддержки, а также недавно утвержденной программы при поддержке МВФ.

"Риски, связанные с соглашением EFF, исключительно высоки. Успех программы будет зависеть не только от дальнейшей поддержки со стороны международного сообщества, направленной на устранение пробелов в бюджетном и внешнем финансировании и восстановление приемлемого уровня задолженности, но и от твердой решимости властей в осуществлении амбициозных структурных реформ и готовности предпринять дополнительные меры в случае необходимости", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.