СМИ пишут, что Тегеран намерен продолжить обогащение урана

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Иран продолжит обогащать уран в соответствии со своими потребностями, заявил в четверг глава информационного совета при иранском правительстве Элиас Хазрати.

"Обогащение будет продолжаться в соответствии с потребностями, и ничего из материалов не покинет пределы Ирана. Другие варианты, включая понижение уровня обогащения, остаются на столе. Иран добивается снятия санкций", - сказал Хазрати, его цитирует телеканал "Аль-Джазира".

Хазрати также отверг появлявшиеся в американских СМИ сообщения о том, что сделка приведет к ликвидации ядерных объектов Ирана.

Ранее глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что третий раунд переговоров США и Ирана завершен. По его словам, сторонам удалось добиться значительных успехов.

"Мы завершили этот день после значимых успехов на переговорах США и Ирана. Мы возобновим их вскоре после того, как стороны проведут консультации в своих столицах", - сказал министр.

Глава иранского МИД добавил, что переговоры на техническом уровне пройдут на следующей неделе.

Портал Axios сообщал ранее со ссылкой на источник, что спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу и зятю американского лидера Джареду Кушнеру не понравились предложения, которые они получили от Ирана в ходе утренних переговоров в Женеве.

