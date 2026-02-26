Глава МИД Ирана заявил об успехах на переговорах с США

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Глава иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что третий раунд переговоров с США принес успехи.

"Аракчи сказал журналистам, что переговоры с США в четверг привели к значимому прогрессу по ядерной тематике и по вопросу отмены санкций", - информирует телеканал "Аль-Джазира".

"Это были самые серьезные и долгие переговоры", - уточнил министр.

Он отметил, что разногласия между сторонами остаются, но Иран и США близки к достижению взаимопонимания в ряде областей.

По его словам, теперь запланированы консультации в Тегеране и Вашингтоне, после чего можно ожидать четвертый раунд переговоров на следующей неделе.

Аракчи также подтвердил информацию, что американская и иранская технические группы проведут переговоры в понедельник.