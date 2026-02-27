Поиск

Глава CENTCOM представил Трампу варианты военных действий против Ирана

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг проинформировал американского президента Дональда Трампа о потенциальных вариантах военных действий против Ирана, сообщил в пятницу телеканал ABC News, ссылаясь на информированный источник, близкий к президенту.

По словам второго источника, знакомого с ходом обсуждения, на встрече также присутствовал председатель Объединенного комитета начальников штабов и главный военный советник президента генерал Дэн Кейн.

Телеканал подчеркивает, что брифинг главкома силами в регионе состоялся в тот же день, когда американские и иранские официальные лица проводили в Женеве переговоры по иранской ядерной и ракетной программе.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что достигнут прогресс, "технические переговоры" возобновятся в Вене на следующей неделе.

ABC News отмечает, что несколько республиканцев и некоторые представители администрации Трампа в последние дни в частном порядке высказывались за то, чтобы Израиль взял на себя ведущую роль в нанесении ударов по Ирану вместо того, чтобы США сами начинали боевые действия.

Источники, знакомые с ходом обсуждений, считают, что совместная американо-израильская операция возможна на фоне переброски в регион огромного количества американских боевых кораблей и истребителей.

