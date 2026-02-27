Не менее шести человек погибли при взрыве газа в кафе в казахстанском Щучинске

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В городе Щучинске Акмолинской области Казахстана в результате взрыва газа с последовавшим пожаром погибли не менее шести человек, еще около 20 пострадали, сообщила в ночь на пятницу пресс-служба областного департамента по ЧС.

"В городе Щучинске Бурабайского района в пристроенном к пятиэтажному жилому дому одноэтажном кафе произошёл хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. После получения сообщения, в течение 5 минут, силы и средства ДЧС Акмолинской области прибыли на место происшествия", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее информации, из горящего здания пожарные вынесли восемь газовых баллонов и спасли более 10 человек. "По предварительным данным, в результате происшествия пострадали около 20 человек, шесть человек погибли", - сказали в пресс-службе.

Позже в ряде СМИ появилась информация о семи погибших.

По данным ДЧС, пожар полностью ликвидирован, спасатели проводят разбор завалов. "Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что пятеро пострадавших транспортированы реанимобилям МЧС в сопровождении медиков в город Кокшетау. Еще два пациента планируются к транспортировке.

"Пострадавшие госпитализированы в областную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов находится под постоянным контролем врачей", - добавили в пресс-службе.