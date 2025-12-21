На авиабазу в Пуэрто-Рико прибыла эскадрилья истребителей F-35A ВВС США

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Эскадрилья истребителей пятого поколения F-35A Joint Strike ВВС США прибыла на авиабазу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико в дополнение к уже размещенным там 10 истребителям F-35B американских военно-морских сил, сообщило издание The War Zone.

Как пишет издание, прибытие этих истребителей является очередным шагом наращивания американских сил в регионе в рамках миссии по оказанию политического и военного давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро с тем, чтобы он ушел в отставку.

Точное количество переброшенных с базы 158-го авиакрыла Национальной гвардии в штате Вермонт самолетов неизвестно. По данным наблюдателей, на американскую территорию в Карибском регионе прибыло не менее 10 истребителей.

Развертывание в Карибском бассейне F-35A - первых тактических истребителей ВВС США, которые прибыли туда, - позволит применять управляемые бомбы весом 900 кг по целям в глубине воздушного пространства Венесуэлы. Истребители F-35B, дислоцированные в Пуэрто-Рико еще в сентябре, ограничены вооружением весом 450 кг. Кроме того, они обладают значительно меньшей боевой дальностью полета и пониженной маневренностью.

На данный момент США располагают в регионе также 48 боевыми истребителями F/A-18F Super Hornet, которые размещены на авианосце USS Gerald Ford. Кроме того, большой десантный корабль USS Iwo Jima несет шесть истребителей вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier.