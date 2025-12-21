Поиск

На авиабазу в Пуэрто-Рико прибыла эскадрилья истребителей F-35A ВВС США

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Эскадрилья истребителей пятого поколения F-35A Joint Strike ВВС США прибыла на авиабазу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико в дополнение к уже размещенным там 10 истребителям F-35B американских военно-морских сил, сообщило издание The War Zone.

Как пишет издание, прибытие этих истребителей является очередным шагом наращивания американских сил в регионе в рамках миссии по оказанию политического и военного давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро с тем, чтобы он ушел в отставку.

В миреАвианосец ВМС США "Джеральд Форд" вернулся на патрулирование в Карибское мореАвианосец ВМС США "Джеральд Форд" вернулся на патрулирование в Карибское мореЧитать подробнее

Точное количество переброшенных с базы 158-го авиакрыла Национальной гвардии в штате Вермонт самолетов неизвестно. По данным наблюдателей, на американскую территорию в Карибском регионе прибыло не менее 10 истребителей.

Развертывание в Карибском бассейне F-35A - первых тактических истребителей ВВС США, которые прибыли туда, - позволит применять управляемые бомбы весом 900 кг по целям в глубине воздушного пространства Венесуэлы. Истребители F-35B, дислоцированные в Пуэрто-Рико еще в сентябре, ограничены вооружением весом 450 кг. Кроме того, они обладают значительно меньшей боевой дальностью полета и пониженной маневренностью.

На данный момент США располагают в регионе также 48 боевыми истребителями F/A-18F Super Hornet, которые размещены на авианосце USS Gerald Ford. Кроме того, большой десантный корабль USS Iwo Jima несет шесть истребителей вертикального взлета и посадки AV-8B Harrier.

США Пуэрто-Рико F-35 Венесуэла Карибское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Швеции задержан российский контейнеровоз Adler, подавший сигнал бедствия

В пригороде Йоханнесбурга произошла массовая стрельба

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 декабря

США захватили венесуэльский танкер, не находящийся под американскими санкциями

Тулси Габбард обвинила СМИ в попытке подрыва усилий Трампа по украинскому урегулированию

 Тулси Габбард обвинила СМИ в попытке подрыва усилий Трампа по украинскому урегулированию

Полиция Италии задержала 384 человека в рамках антинаркотической операции

 Полиция Италии задержала 384 человека в рамках антинаркотической операции

СМИ узнали о выходе из Венесуэлы в море двух танкеров, не попавших под санкции США

Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

 Армия Таиланда сообщила об интенсивных боях на границе с Камбоджей

На западе Турции нашли упавший беспилотник

Суд Пакистана приговорил экс-премьера Хана еще к 17 годам тюрьмы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });