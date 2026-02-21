Фицо пригрозил Киеву прекратить поставки электроэнергии без подачи нефти по "Дружбе"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Словакия прекратит поставку аварийной электроэнергии Украине, в случае, если она не восстановит поставку нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Если в понедельник украинский президент (Владимир Зеленский) не восстановит поставку нефти, в тот же день я попрошу общественные словацкие компании прекратить поставку Украине аварийной энергетики", - написал он в субботу в соцсети.

По его словам, президент Украины "сначала остановил потоки газа в Словакию и причинил нам ущерб в районе 500 млн евро". "Теперь он остановил нефтяные потоки, причиняя нам больший ущерб и материально-технические трудности", - отметил премьер.

Кроме того, Фицо добавил, что считает правильным отказ Словакии участвовать в военном кредите Украине в размере 90 млрд евро.

Между тем, власти Венгрии также заявили о намерении блокировать процесс выделения кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины, пока не будет возобновлена работа нефтепровода "Дружба".

Для принятия решения по кредиту необходимо согласие всех 27 членов ЕС.

Ранее сообщалось, что Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину в связи с тем, что с 27 января поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, были остановлены как в Венгрию, так и Словакию. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал это решение Украины политическим шантажом.

Накануне официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК поддерживает контакты с венгерскими и словацкими властями по вопросу нарушенной работы нефтепровода "Дружба" и заверяет, что украинская сторона настроена его отремонтировать.