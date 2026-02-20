Будапешт пригрозил блокировать кредит ЕС Киеву до возобновления поставок нефти по "Дружбе"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Будапешт будет блокировать процесс выделения кредита ЕС в 90 млрд евро для Украины, пока не будет возобновлена работа нефтепровода "Дружба", заявил в пятницу глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия будет блокировать кредит ЕС в 90 млрд евро Украине, пока поставки нефти не возобновятся", - приводит агентство Bloomberg слова министра.

Для принятия решения по кредиту необходимо согласие всех 27 членов ЕС.

Ранее сообщалось, что Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину в связи с тем, что с 27 января поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, были остановлены как в Венгрию, так и Словакию. Сийярто назвал это решение Украины политическим шантажом.

4 февраля Совет ЕС объявил о согласовании позиции государств-членов Евросоюза по правовой основе реализации политического решения Европейского совета о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Согласованный кредит будет финансироваться за счет заимствований ЕС на рынках капитала и обеспечиваться бюджетом ЕС. Согласно Брюсселю, он станет подлежащим погашению "только после того, как Россия выплатит Украине военные репарации". Из 90 млрд евро для Киева 60 млрд планируется потратить на оборонные цели Украины.

Теперь Совет ЕС должен принять окончательное официальное постановление по регламенту о предоставлении кредита.