Трамп подписал указ о введении пошлин в 10% для всех стран мира

Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение пошлин в 10% на импорт из всех стран мира.

"Только что я подписал в Овальном кабинете указ о глобальных пошлинах в отношении всех стран. Он вступит в силу почти немедленно", - написал он в соцсети Truth Social.

Ранее американский президент предупреждал, что отдаст подобное распоряжение после того, как Верховный суд США счел незаконными многие из введенных Белым домом пошлин.

Трамп пояснил, что для этого использует одно из положений закона о торговле 1974 года. Оно предусматривает, что президент имеет право вводить такие пошлины, но только на 150 дней. Далее для сохранения этих мер уже требуется согласие Конгресса США.

При этом The New York Times отмечает, что координация с конгрессом по этому вопросу, вероятно, будет сложным процессом: многие конгрессмены перед намеченными на ноябрь промежуточными выборами не захотят сохранять непопулярные среди избирателей пошлины.

В пятницу в Верховном суде США пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины на импорт товаров.