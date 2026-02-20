Верховный суд США счел незаконной инициативу Трампа по пошлинам в отношении стран мира

Фото: Nathan Howard/Getty Images

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Решение президента США Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно, заявили в пятницу в американском Верховном суде.

Такое мнение высказали шесть судей, противоположной точки зрения придерживаются трое.

В Верховном суде пришли к выводу, что принятый в 1977 году закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не дает главе государства права вводить подобные пошлины на импорт товаров.

Именно на основании этого закона Трамп в прошлом году ввел серию масштабных пошлин.