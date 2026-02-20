Трамп сообщил, что рассматривает возможность ограниченного удара по Ирану

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что действительно рассматривает возможность ограниченного по масштабам удара по Ирану, чтобы подтолкнуть Тегеран к заключению ядерной сделки.

"Наверно, я могу сказать, что рассматриваю это", - заявил он, отвечая на соответствующий вопрос в Белом доме, его слова приводят американские СМИ.

Ранее в пятницу телеканал ABC со ссылкой на источники сообщал, что Трамп обдумывает ряд вариантов военной операции против Ирана, включая ограниченный удар, направленный на укрепление позиций Вашингтона на переговорах с Тегераном.

Во вторник в Женеве состоялся второй раунд переговоров США и Ирана по ядерной тематике. Обе стороны оценили его положительно.