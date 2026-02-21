Axios сообщил, что Трамп рассматривает несколько вариантов решения ядерной проблемы Ирана

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает несколько вариантов решения иранской ядерной проблемы, начиная с ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его сына, и заканчивая дипломатическим решением, которое позволяет Ирану "символически" обогащать уран, пишет в субботу портал Axios.

"У них есть вариант на любой сценарий. Один из сценариев предполагает уничтожение аятоллы и его сына, а также мулл. Что выберет президент - никто не знает. Я думаю, он и сам не знает", - цитирует портал неназванного советника американской администрации.

По словам другого источника, одного из старших советников Трампа, "президент еще не принял решение о нанесении удара". "Я знаю это, потому что удара не было. Он может вообще никогда этого не сделать. А может проснуться завтра и сказать: "Вот и все", - сказал он.

В то же время, по данным портала, некоторые советники Трампа призывают к терпению, так как убеждены, что по мере того, как проходит время и нарастает присутствие американских военных в регионе, рычаги давления Трампа также усиливаются.

Один из высокопоставленных представителей США сообщил Axios, что администрация Трампа готова рассмотреть и предложение, которое позволит Ирану "символическое" обогащение урана, если это полностью исключит любую возможность создания ядерной бомбы.

"Президент Трамп будет готов принять сделку, которая будет содержательной и которую он сможет "продать" политически внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить атаку, им следует сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться. Иранцы все время упускают момент. Если они будут играть в игры, терпение будет недолгим", - сказал высокопоставленный представитель США.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран планирует подготовить проект возможного ядерного соглашения с США в течение двух или трех дней.

"Наш следующий шаг - предоставить проект возможного соглашения нашим коллегам из США. Я верю, что в ближайшие два-три дня все будет готово", - сказал он в интервью телеканалу MSNBC.

Отвечая на вопросы, Аракчи также отметил, что США не требовали от Тегерана сведения обогащения урана Ираном к нулю, и что в настоящее время переговоры ведутся о том, как его ядерная программа может осуществляться мирным путем.

"То, о чем мы сейчас говорим, - это как убедиться в том, что ядерная программа Ирана, включая обогащение, носит мирный характер и навсегда останется мирной", - сказал иранский министр.

Ранее стало известно, что Трамп обдумывает ряд вариантов военной операции против Ирана, включая ограниченный удар, направленный на укрепление позиций Вашингтона на переговорах с Тегераном.

"Трамп в четверг просматривал ряд вариантов действий против Ирана, включая возможный ограниченный удар. (...) Президент также изучал возможность более масштабных ударов по правительственным, военным и ядерным объектам", - сообщил источник телеканала ABC.