Макрон намерен строить новую архитектуру безопасности в Европе с участием РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Европе нужно будет выстраивать новую архитектуру европейской безопасности с участием России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во вторник в интервью газете El Pais и ряду других европейских газет.

Об этом Макрон сказал, комментируя перспективы диалога с РФ.

Говоря об украинском урегулировании, французский лидер заявил, что считает нужным, чтобы "Европа как можно скорее села за стол переговоров для достижения мира и защитила интересы Украины", потому что у Европы, по его словам, также "есть интересы, которые надо защищать".

Макрон в очередной раз выразил мнение, что с точки зрения Парижа гарантии безопасности для Украины должна предоставлять "коалиция желающих", в которую входят многие страны Европы.

Ранее президент Франции сообщил, что предложил нескольким европейским коллегам подготовить возобновление диалога с Россией. Макрон подчеркнул, что диалог с РФ важен, так как эта страна останется соседом ЕС, "нравится нам это или нет".


