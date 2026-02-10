Белоруссия нарастит производство боеприпасов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия к концу года должна иметь собственное производство ходовых боеприпасов, заявил президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам оснащения Вооруженных сил и развития военно-промышленного комплекса республики.

"Главный вопрос - как идет создание мощностей по производству боеприпасов? В будущем году, даже к концу этого года, мы должны иметь свои боеприпасы. Ходовые боеприпасы", - сказал он.

Он напомнил, что ранее было принято "решение о строительстве у нас соответствующих производств, которые могли бы выпустить достаточное количество боеприпасов".

"Никакого секрета здесь нет. Я это не скрываю. Вы видите, что делается в Западной Европе - крупнейшие компании Европы все в большем количестве производят боеприпасы", - заявил Лукашенко.

Он считает, что как бы не превозносили роль ракет и беспилотников в современных военных конфликтах, но не они решают судьбу даже не войны, а отдельного боестолкновения. "По-прежнему в ходе войны в Украине, мы видим, большую роль играют обычные вооружения. Артиллерия, 152-е боеприпасы к ним (152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы - ИФ). И очень эффективно себя зарекомендовали установки "Град", - отметил президент.

Лукашенко также напомнил, что когда-то стоял вопрос о собственном производстве патронов, и сейчас он уже решен.

"Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас в связи с теми природными условиями, которыми мы располагаем. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои", - продолжил президент.

Он также отметил, что все упомянутые боеприпасы могут быть произведены в необходимом количестве и хорошо храниться.

"Мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники, которые на склад в большом количестве не положишь. Да и складов сколько надо для того, чтобы хранить беспилотные летательные аппараты разных типов", - сказал Лукашенко.