Польша подготовит 300-тысячный армейский резерв

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны Польши начинает масштабную подготовку резерва высокой готовности, сообщил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш.

"Будет создан так называемый резерв высокой готовности, который вместе с профессиональной армией и силами территориальной обороны составит 500 тыс. военнослужащих", - сказал министр обороны Польши, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что запланирована численность резервистов в 300 тыс. человек.

По словам Косиняк-Камыша, соответствующая программа подготовки стартует в марте этого года. По словам главы польского Минобороны, необходимость в формировании резерва "связана, среди прочего, с неизбежными демографическими изменениями, которые приведут к тому, что армия сможет рассчитывать на все меньшее количество новобранцев с каждым годом".

Сообщается, что резервисты, набор которых будет производиться добровольно из числа гражданских лиц с припиской к конкретным воинским частям, будут регулярно участвовать в учениях и иметь готовность к быстрой мобилизации. Как отметил Косиняк-Камыш, в службе в резерве "могут участвовать как мужчины, так и женщины на равных условиях".

По состоянию на январь 2026 года Войско Польское насчитывало более 216,5 тыс. военнослужащих, включая 162 тыс. профессиональных военных.

Тем временем, как сообщило Агентство по вооружениям при польском Минобороны, в Польшу прибыла первая запланированная на 2026 год партия американских танков Abrams M1A2SEPv3. Сообщается, что поставлено 29 танков. Техника пройдет доводку на военном заводе WZMOT в Познани, после чего будет поставлена на вооружение Войска Польского.

На вооружении польской армии уже стоит 116 танков Abrams предыдущих версий, также ведутся поставки танков в новой модификации. Всего запланирована постановка на вооружение Войска Польского 250 Abrams M1A2SEPv3.

