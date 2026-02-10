Что случилось этой ночью: вторник, 10 февраля

Япония присоединится к программе поставок снаряжения Украине, Трамп заблокирует открытие моста из Онтарио в Мичиган, землетрясение на Кубани

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Япония намерена присоединиться к инициативе НАТО по приобретению в США снаряжения для поставок на Украину, сообщил телеканал NHK. Ожидается, что страна будет покупать только нелетальное снаряжение, включая радары и бронежилеты.

- Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Краснодарском крае. Эпицентр находился в 13 км от Анапы и в 35 км от Новороссийска. Еще два землетрясения магнитудой 4,5 и 3,3 зафиксировали на севере Сахалина.

- Дональд Трамп заявил, что заблокирует открытие моста из канадской провинции Онтарио в Мичиган, пока США не получат компенсацию и не станут владельцами половины актива.

- Ключевые министры британского кабмина выступили в поддержку премьера Кира Стармера на фоне призывов к его отставке из-за скандала вокруг связей экс-посла в США Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном.

- США направили на Ближний Восток еще одну группу из шести стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, сообщило Air and Space Forces Magazine.

- Российская теннисистка Мирра Андреева победила представительницу Польши Магду Линетт во втором круге турнира WTA 1000 в Дохе.