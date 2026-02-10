Поиск

Российских туристов на Кубе переселяют из закрывающихся отелей

Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российских туристов на Кубе переселяют в другие отели из-за низкой загрузки и проблем с электричеством, сообщает посольство РФ в республике.

"Посольство и Генконсульство России в Гаване находятся в постоянном контакте с отечественными туроператорами и местными авиационными властями. По имеющейся информации, в целях экономии ресурсов некоторые туристы были переселены из своих отелей в другие гостиницы", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Российском союзе туриндустрии, часть отелей на курортах Кубы, включая Варадеро и Кайо-Коко, закрывается до осени из-за низкой загрузки. Туристов переселяют в отели аналогичной категории или выше.

"Туроператоры подчеркивают, что ситуация носит временный характер: сотрудники туркомпаний остаются на связи с партнерами на курортах и ожидают официальной информации от авиакомпаний для принятия совместных решений. То же самое касается и отсутствия электричества в отелях: проблемы носят локальный характер, так как большинство крупных гостиниц имеют топливные генераторы, обеспечивающие электричеством в достаточном объеме", - отмечают в РСТ.

По его информации, на острове находятся около 4 тыс. организованных туристов. Бронирования туров на Кубу не остановлены.

Власти Кубы 9 февраля предупредили авиакомпании о приостановке заправки самолетов авиатопливом с 10 февраля по 11 марта из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу. Самолетам, выполняющим дальнемагистральные рейсы из Кубы, придется делать остановку после вылета с острова для дозаправки в других аэропортах Карибского бассейна. Российские авиакомпании "Россия" и Nordwind заявили, что продолжат выполнять полеты, но возможны корректировки маршрутов для дозаправки.

