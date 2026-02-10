Уолл-стрит выросла по итогам торгов в понедельник

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в понедельник, хотя торговались в минусе значительную часть сессии.

Участники рынка ждали публикации важных статданных по американской экономике. В частности, в среду будет опубликован отчет по безработице за январь, а в пятницу - январские данные по динамике потребительских цен в Штатах.

Эти данные могут повлиять на решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики.

Рынок ожидает, что первое снижение ставки состоится в июне, согласно данным FedWatch.

Также инвесторы оценивали корпоративные новости.

Акции нефтесервисной компании Valaris Limited подскочили на 34% на новости, что швейцарская Transocean Ltd. покупает её за $5,8 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями и будет закрыта во втором полугодии.

Цена бумаг Kroger Co. выросла на 3,9% на новости, что американский ритейлер объявил о назначении Грега Форана новым главным исполнительным директором. Ранее Форан руководил американским подразделением Walmart Inc.

Капитализация Eli Lilly снизилась на 1,3% на новости, что она покупает американскую биофармацевтическую компанию Orna Therapeutics Inс., специализирующуюся на технологиях инженерии иммунных клеток непосредственно в организме человека, за $2,4 млрд.

Рыночная стоимость Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) выросла на 2,4%. Европейская комиссия (ЕК) направила компании уведомление о претензиях в связи с решением компании запретить сторонним ИИ-ассистентам доступ к взаимодействию с пользователями в мессенджере WhatsApp.

Акции Apollo Global Management подорожали на 0,7% после того, как управляющая компания отчиталась о росте чистой прибыли на 13% в четвертом квартале.

Котировки бумаг Oracle Corp. подскочили на 9,6% после того, как аналитики D.A. Davidson улучшили рекомендацию для разработчика программного обеспечения до "покупать" с "нейтрального" уровня.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,04% и составил 50135,87 пункта. Лидерами роста в индексе стали акции Microsoft Corp., подорожавшие на 3,1%, тогда как цена бумаг Merck & Co. упала на 3,5%.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,47% - до 6964,82 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,9% и завершил сессию на уровне 23238,67 пункта.