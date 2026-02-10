Япония намерена присоединиться к поставке нелетального снаряжения Украине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Токио собирается присоединиться к инициативе НАТО по приобретению в США снаряжения для поставок его на Украину, передает NHK со ссылкой на источники.

Согласно публикации, ожидается, что Япония будет покупать только нелетальное снаряжение, возможно, включая радары и бронежилеты.

По данным источников, о своем намерении участвовать в этой инициативе НАТО страна вскоре объявит официально.

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона вооружение, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Механизм предполагает закупку и поставку на Украину также боеприпасов, снаряжения и оборудования американского производства. Инициативу поддержали свыше 20 стран, об участии также объявляли Австралия и Новая Зеландия.

В августе европейские СМИ сообщили, что власти Норвегии, Швеции и Дании выделят в общей сложности 430 млн евро на военную помощь Украине. Отмечалось, что закупки американских вооружений будут произведены в рамках запущенного механизма США-НАТО. Больше половины этой - 230 млн евро - выделит Швеция, 120 млн - Норвегия, 80 млн - Дания.

Ранее Нидерланды объявили о планах потратить 500 млн евро на американское оружие для поставок на Украину в рамках новой схемы закупок.