Поиск

Япония намерена присоединиться к поставке нелетального снаряжения Украине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Токио собирается присоединиться к инициативе НАТО по приобретению в США снаряжения для поставок его на Украину, передает NHK со ссылкой на источники.

Согласно публикации, ожидается, что Япония будет покупать только нелетальное снаряжение, возможно, включая радары и бронежилеты.

По данным источников, о своем намерении участвовать в этой инициативе НАТО страна вскоре объявит официально.

Президент США Дональд Трамп 11 июля объявил, что союзники США по НАТО будут закупать у Вашингтона вооружение, которое впоследствии можно будет передавать Украине. Механизм предполагает закупку и поставку на Украину также боеприпасов, снаряжения и оборудования американского производства. Инициативу поддержали свыше 20 стран, об участии также объявляли Австралия и Новая Зеландия.

В августе европейские СМИ сообщили, что власти Норвегии, Швеции и Дании выделят в общей сложности 430 млн евро на военную помощь Украине. Отмечалось, что закупки американских вооружений будут произведены в рамках запущенного механизма США-НАТО. Больше половины этой - 230 млн евро - выделит Швеция, 120 млн - Норвегия, 80 млн - Дания.

Ранее Нидерланды объявили о планах потратить 500 млн евро на американское оружие для поставок на Украину в рамках новой схемы закупок.

Дональд Трамп США Япония Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония намерена присоединиться к поставке нелетального снаряжения Украине

Трамп угрожает помешать открытию моста между США и Канадой

 Трамп угрожает помешать открытию моста между США и Канадой

Министры британского правительства поддержали премьера

ЕС ищет способ включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в соглашение по урегулированию

 ЕС ищет способ включить гарантии членства Украины в Евросоюзе в соглашение по урегулированию

Что произошло за день: понедельник, 9 февраля

Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

 Президент Мексики пообещала расширить гуманитарную поддержку Кубы

Вэнс анонсировал $9 млрд американских инвестиций в ядерную энергетику Армении

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

МАГАТЭ проинспектирует ряд ядерных объектов в Иране

 МАГАТЭ проинспектирует ряд ядерных объектов в Иране

В Иране допустили отказ от обогащенного до 60% урана в обмен на отмену санкций

 В Иране допустили отказ от обогащенного до 60% урана в обмен на отмену санкций
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8354 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });