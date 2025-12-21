Поиск

В Минобороны Белоруссии заявили, что никого не рассматривают как противника

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Минобороны Белоруссии заявили, что не рассматривают ни одно государство как противника, исключительно стремятся обеспечить собственную безопасность.

"Мы ни на кого нападать не собираемся и ни одно государство не рассматриваем как противника. Мы полностью готовы жить в мире, обеспечивая взаимную безопасность с учетом наших интересов и строгого соблюдения нашей безопасности", - заявил в эфире гостелеканала СТВ первый замминистра обороны республики, начальник генштаба ВС Белоруссии Павел Муравейко.

Он подчеркнул, что Минск рассматривает исключительно вопросы собственной безопасности, которая зависит от безопасности в регионе, переговоров России и США и исходе украинского конфликта.

"От решений, которые примут Соединенные Штаты и Российская Федерация, обсуждая соблюдение мирного договора (зависит безопасность Белоруссии - ИФ). И есть реальная вероятность, что напряженность и эскалация все-таки снизятся", - отметил Муравейко.

Начальник белорусского генштаба также выразил уверенность в перспективе установления мира в Украине.

