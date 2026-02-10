Поиск

Премьер Карни пообещал решить споры о мосте между Канадой и США

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон и Оттава, несмотря на ультиматумы президента США Дональда Трампа, урегулируют разногласия вокруг проекта моста, который после открытия должен будет соединить трассы, ведущие из Детройта и канадского Виндзора, заявил во вторник премьер-министр Канады Марк Карни.

"Мы разберемся с этой ситуацией, - приводят слова Карни западные СМИ.

Но премьер не привел подробностей на тему того, каким именно способом удастся решить проблему.

Ранее Трамп заявил, что заблокирует открытие моста из канадской провинции Онтарио в американский штат Мичиган, пока США не получат "полную компенсацию" и не станут владельцами половины актива.

"Я не позволю открыть этот мост, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им предоставили, а также, что немаловажно, пока Канада не будет относиться к Соединенным Штатам со справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем. Мы немедленно начнем переговоры", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

В свою очередь руководитель Канадской торговой палаты Кэндис Лэйнг заявила, что подобные угрозы не возымеют нужного эффекта. "Независимо от того, реальны ли будут эти меры, или это просто угроза для сохранения высокого уровня неопределенности, блокирование или перекрытие мостов - это заведомо обреченный на провал шаг", - отметила она.

Строительство моста финансируется федеральным правительством Канады. Стоимость моста, по оценкам министерства транспорта, превысит $4 млрд долларов. Ожидается, что эти расходы покроет плата за проезд.

