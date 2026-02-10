Поиск

США ввели очередной пакет санкций против "Хезболлы"

Под санкции попал и гражданин РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Минфин США во вторник ввел санкции в отношении ряда организаций и частных лиц, причастных к финансированию ливанской шиитской организации "Хезболла".

Под санкции попала, в частности, компания Jood SARL, работающая в связке с "Хезболлой" и занимающаяся обналичиванием золотых резервов.

Кроме того, санкции затронули связанного с "Хезболлой" Али Касира, а также гражданина России Андрея Борисова, по версии Минфина США, сотрудника связанной с "Хезболлой" компании.

Введение санкций означает, что вся собственность и имущественные интересы указанных выше лиц и организаций в США блокируются. Нарушение санкционного режима США может повлечь за собой введение гражданской или уголовной ответственности в отношении как граждан США, так и иностранцев, отмечается в сообщении госдепа.

США Хезболла Jood SARL
