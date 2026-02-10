Шведская принцесса София подтвердила контакты с Эпштейном

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Шведская принцесса София подтвердила, что встречалась со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

"Мы встречались дважды в нескольких социальных контекстах. Мы встретились в ресторане в социальной обстановке, где меня представили, а также на кинопоказе вместе со многими другими. К счастью, это было именно так", - рассказала она СМИ в Стокгольме во вторник.

"Но теперь, когда я прочитала обо всех ужасных преступлениях, которым он подвергал молодых женщин, я так благодарна, что не имела с ним ничего общего после тех немногих случаев в свои двадцать", - пишет газета Expressen.

"Мои мысли со всеми жертвами преступлений. Я надеюсь, что в этом будет справедливость", - заявила принцесса.

Имя принцессы Софии упоминается в документах, связанных с Эпштейном, опубликованных министерством юстиции США.

Шведская королевская семья ранее подтвердила, что София и Эпштейн встречались. Однако, по словам королевской семьи, они не поддерживали связи уже двадцать лет.