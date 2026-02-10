США передадут Азербайджану несколько катеров для защиты территориальных вод

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон собирается поставить Баку катера для обеспечения защиты территориальных вод Азербайджана, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"США планируют поставить Азербайджану несколько новых катеров для усиления защиты территориальных вод страны", - сказал Вэнс, выступая с совместным с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлением в Баку.

Алиев со своей стороны заявил, что Азербайджан и США открывают новую страницу сотрудничества в сфере обороны.

"Мы также открываем новую главу сотрудничества в сфере оборонных поставок, которая выглядит весьма перспективной", - отметил азербайджанский лидер.