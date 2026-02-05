Axios узнал, что РФ и США готовы еще минимум полгода соблюдать положения ДСНВ

Это время нужно Москве и Вашингтону для переговоров о новом соглашении, сообщил журналист портала Барак Равид

Фото: РИА Новости

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - РФ и США выразили готовность соблюдать условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще как минимум шесть месяцев, в ходе которых будут идти переговоры о новом соглашении, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на информированный источник. Об этом он написал в социальной сети X в четверг.

Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что США и РФ дорабатывают соглашение, которое позволит соблюдать параметры ДСНВ, который прекратит свое действие по истечении 5 февраля 2026 года. Один из собеседников портала подчеркнул, что следующим шагом должно стать подписание соглашения президентом США Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

Еще один источник Axios рассказал, что переговоры по ДСНВ шли в последние 24 часа в Абу-Даби, но соглашения еще не достигли. Переговоры с российскими официальными лицами, "на полях" консультаций по украинскому кризису вели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

22 сентября 2025 года Путин заявил, что во избежание дальнейшей гонки стратегических вооружений и обеспечения приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, Россия готова после истечения срока ДСНВ 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору. При этом президент подчеркнул, что мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

Позднее в Москве на различных уровнях неоднократно заявляли, что никакого внятного ответа на предложение Путина от Вашингтона получено не было.