Суд в Лондоне приговорил российского капитана судна Solong к шести годам тюрьмы

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Центральный уголовный суд Лондона приговорил к шести годам тюремного заключения гражданина РФ Владимира Мотина, осужденного за непредумышленное убийство после того, как столкновение контейнеровоза Solong с танкером Stena Immaculate в 2025 году привело к гибели члена экипажа, сообщает в четверг Sky News.

В момент столкновения судов капитан Solong - 59-летний житель Санкт-Петербурга Мотин - нес вахту в одиночку. В ходе заседания он рассказал, что совершил ошибку и нажал неверную кнопку, пытаясь снять судно с автопилота. Его попытки перезапустить рулевое управление не дали результата.

Судья Эндрю Бейкер счел описанный Мотиным ход событий неправдоподобным и заявил, что гибели члена экипажа можно было избежать.

Согласно прокуратуре, гибель члена экипажа произошла из-за халатности капитана.

Сторона обвинения также отмечала на слушаниях, что все навигационные системы работали исправно, и потому именно подсудимый несет вину за произошедшее.

Когда суда столкнулись, член экипажа Solong 38-летний Марк Анджело Перниа находился на носу контейнеровоза. Его тело так и не было найдено.

В марте 2025 года сообщалось, что у восточных берегов Великобритании в Северном море столкнулись стоявший на якоре американский танкер Stena Immaculate и шедший под флагом Португалии контейнеровоз Solong. 36 членов экипажей доставили на берег, одного госпитализировали, один моряк с контейнеровоза погиб.