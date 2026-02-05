Сотруднику Минобороны Польши предъявили обвинение в работе на иностранную разведку

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Задержанному сотруднику министерства национальной обороны Польши предъявлено обвинение в действиях в интересах иностранной разведывательной службы, сообщила прокурор Окружной прокуратуры Варшавы Алиция Шелонговска.

"Задержанному предъявлено обвинение по пункту 2 статьи 130 Уголовного кодекса. Это обвинение касается действий в интересах иностранной разведывательной службы или предоставления ей информации, которая может нанести ущерб республике Польша. За это деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения", - сказала прокурор, которую цитирует радио RMF24.

О задержании сотрудника оборонного ведомства Минобороны Польши сообщило во вторник. Польский информационный портал Onet отмечал, что, согласно неофициальной информации, задержанного подозревают в связях с российской разведкой. По данным портала, речь идет о человеке, который длительное время работал в среднем звене департамента оборонной стратегии и планирования министерства обороны Польши.



