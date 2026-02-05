Поиск

Сотруднику Минобороны Польши предъявили обвинение в работе на иностранную разведку

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Задержанному сотруднику министерства национальной обороны Польши предъявлено обвинение в действиях в интересах иностранной разведывательной службы, сообщила прокурор Окружной прокуратуры Варшавы Алиция Шелонговска.

"Задержанному предъявлено обвинение по пункту 2 статьи 130 Уголовного кодекса. Это обвинение касается действий в интересах иностранной разведывательной службы или предоставления ей информации, которая может нанести ущерб республике Польша. За это деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения", - сказала прокурор, которую цитирует радио RMF24.

О задержании сотрудника оборонного ведомства Минобороны Польши сообщило во вторник. Польский информационный портал Onet отмечал, что, согласно неофициальной информации, задержанного подозревают в связях с российской разведкой. По данным портала, речь идет о человеке, который длительное время работал в среднем звене департамента оборонной стратегии и планирования министерства обороны Польши.


Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сотруднику Минобороны Польши предъявили обвинение в работе на иностранную разведку

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

 На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

Что случилось этой ночью: четверг, 5 февраля

Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

 Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

Количество авианосцев США сократится в марте до 10

 Количество авианосцев США сократится в марте до 10

Прекращает действие ДСНВ - последний договор о контроле над вооружениями между РФ и США

Глава МИД Ирана заявил, что переговоры с США состоятся в пятницу в Омане

Штаты готовы сотрудничать с РФ и Китаем для сокращения ядерных арсеналов

 Штаты готовы сотрудничать с РФ и Китаем для сокращения ядерных арсеналов

Французские СМИ пишут, что советник Макрона посетил Россию для консультаций

Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению

 Обвиненный в покушении на Трампа Райан Рут приговорен к пожизненному заключению
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8324 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });