Уиткофф заявил, что РФ и Украина договорились провести обмен 314 пленными
Для урегулирования на Украине потребуется еще немало усилий, но диалог приносит результаты, отметил спецпредставитель Трампа
Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в четверг заявил, что для решения кризиса на Украине нужно еще немало работы, но переговоры уже дают плоды.
"Сегодня делегации США, Украины и России договорились обменять 314 пленных - впервые за пять месяцев. Этого удалось достичь на переговорах, детальных и продуктивных", - написал он в соцсети X.
"Хотя остается еще значительный объем работы, подобные шаги демонстрируют, что устойчивые дипломатические контакты приносят зримые результаты и ускоряют усилия по окончанию войны на Украине", - продолжил Уиткофф.
Он отметил, что дискуссии продолжатся, и пообещал дальнейший прогресс в предстоящие недели.
Также он поблагодарил власти ОАЭ, предоставившие площадку для переговоров, и президента США Дональда Трампа за "его ведущую роль в том, чтобы сделать это соглашение возможным".
Ранее в четверг спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и хорошее движение вперед. "Безусловно, прогресс есть. Идет хорошее, позитивное движение вперед", - сказал Дмитриев журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что подводить итоги продолжающихся переговоров по Украине в Абу-Даби пока рано, но члены российской делегации оперативно докладывают информацию президенту РФ Владимиру Путину.
"Переговоры продолжаются сегодня, поэтому рано пока подводить какие-то итоги", - заявил он также в четверг.