Уиткофф заявил, что РФ и Украина договорились провести обмен 314 пленными

Для урегулирования на Украине потребуется еще немало усилий, но диалог приносит результаты, отметил спецпредставитель Трампа

Возвращение российских военнослужащих из украинского плена. Архивное фото.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в четверг заявил, что для решения кризиса на Украине нужно еще немало работы, но переговоры уже дают плоды.

"Сегодня делегации США, Украины и России договорились обменять 314 пленных - впервые за пять месяцев. Этого удалось достичь на переговорах, детальных и продуктивных", - написал он в соцсети X.

"Хотя остается еще значительный объем работы, подобные шаги демонстрируют, что устойчивые дипломатические контакты приносят зримые результаты и ускоряют усилия по окончанию войны на Украине", - продолжил Уиткофф.

Он отметил, что дискуссии продолжатся, и пообещал дальнейший прогресс в предстоящие недели.

Также он поблагодарил власти ОАЭ, предоставившие площадку для переговоров, и президента США Дональда Трампа за "его ведущую роль в том, чтобы сделать это соглашение возможным".

Ранее в четверг спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и хорошее движение вперед. "Безусловно, прогресс есть. Идет хорошее, позитивное движение вперед", - сказал Дмитриев журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам, что подводить итоги продолжающихся переговоров по Украине в Абу-Даби пока рано, но члены российской делегации оперативно докладывают информацию президенту РФ Владимиру Путину.

"Переговоры продолжаются сегодня, поэтому рано пока подводить какие-то итоги", - заявил он также в четверг.

