Поиск

Еврокомиссия инвестирует почти 350 млн евро в безопасность подводных кабелей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг, что представила новый набор мер для обеспечения безопасности подводных кабелей и запланировала выделение 347 млн евро на стратегические проекты по прокладке таких кабелей.

"Сегодняшние действия демонстрируют, что ЕС продолжает показывать свою способность быстро реагировать на растущие угрозы в нестабильной геополитической обстановке. Теперь у нас есть согласованный с государствами-членами подход к рискам для безопасности, с которыми сталкиваются подводные кабели, а также меры по смягчению этих рисков и приоритетному укреплению соответствующих зон", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

В миреВ Эстонии заявили о повреждении четырех международных кабелей в Финском заливеЧитать подробнее

Еврокомиссия отметила в своём коммюнике "важное значение для современной жизни и европейской экономики" подводных кабелей, по которым проходит "99% межконтинентального интернет-трафика", и сообщила о внесении поправок в Цифровую рабочую программу Фонда "Соединяя Европу" (CEF), "предусматривающих выделение 347 млн евро на стратегические проекты по прокладке подводных кабелей, включая конкурс на 20 млн евро для повышения потенциала Европы по их ремонту".

В сообщении ЕК уточняется, что данное объявление является "частью плана действий ЕС по безопасности кабелей, направленного на повышение безопасности и надежности европейских подводных кабелей, в том числе на противодействие росту преднамеренных повреждений и диверсий".

Эта инициатива Еврокомиссии "основана на оценке рисков, проведенной в октябре 2025 года, в которой были определены сценарии рисков, угрозы, уязвимости и зависимости".

В Брюсселе напомнили, что в феврале 2024 года ЕК приняла рекомендацию о безопасной и устойчивой инфраструктуре подводных кабелей. Она учредила экспертную группу по инфраструктуре подводных кабелей, в состав которой вошли представители органов власти государств-членов и Европейского агентства по кибербезопасности (ENISA).

Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еврокомиссия инвестирует почти 350 млн евро в безопасность подводных кабелей

Уиткофф заявил, что РФ и Украина договорились провести обмен 314 пленными

 Уиткофф заявил, что РФ и Украина договорились провести обмен 314 пленными

"Росатом" начал строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Суд в Баку приговорил экс-руководителей Карабаха к пожизненному заключению

 Суд в Баку приговорил экс-руководителей Карабаха к пожизненному заключению

Сотруднику Минобороны Польши предъявили обвинение в работе на иностранную разведку

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

 На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

Что случилось этой ночью: четверг, 5 февраля

Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

 Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

Количество авианосцев США сократится в марте до 10

 Количество авианосцев США сократится в марте до 10

Прекращает действие ДСНВ - последний договор о контроле над вооружениями между РФ и США
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8327 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });