Еврокомиссия инвестирует почти 350 млн евро в безопасность подводных кабелей

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг, что представила новый набор мер для обеспечения безопасности подводных кабелей и запланировала выделение 347 млн евро на стратегические проекты по прокладке таких кабелей.

"Сегодняшние действия демонстрируют, что ЕС продолжает показывать свою способность быстро реагировать на растущие угрозы в нестабильной геополитической обстановке. Теперь у нас есть согласованный с государствами-членами подход к рискам для безопасности, с которыми сталкиваются подводные кабели, а также меры по смягчению этих рисков и приоритетному укреплению соответствующих зон", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

Еврокомиссия отметила в своём коммюнике "важное значение для современной жизни и европейской экономики" подводных кабелей, по которым проходит "99% межконтинентального интернет-трафика", и сообщила о внесении поправок в Цифровую рабочую программу Фонда "Соединяя Европу" (CEF), "предусматривающих выделение 347 млн евро на стратегические проекты по прокладке подводных кабелей, включая конкурс на 20 млн евро для повышения потенциала Европы по их ремонту".

В сообщении ЕК уточняется, что данное объявление является "частью плана действий ЕС по безопасности кабелей, направленного на повышение безопасности и надежности европейских подводных кабелей, в том числе на противодействие росту преднамеренных повреждений и диверсий".

Эта инициатива Еврокомиссии "основана на оценке рисков, проведенной в октябре 2025 года, в которой были определены сценарии рисков, угрозы, уязвимости и зависимости".

В Брюсселе напомнили, что в феврале 2024 года ЕК приняла рекомендацию о безопасной и устойчивой инфраструктуре подводных кабелей. Она учредила экспертную группу по инфраструктуре подводных кабелей, в состав которой вошли представители органов власти государств-членов и Европейского агентства по кибербезопасности (ENISA).