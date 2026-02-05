США и РФ согласились возобновить диалог между военными на высоком уровне

Об этом сообщило Европейское командование ВС Соединенных Штатов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В ходе переговоров в Абу-Даби представители РФ и США договорились возобновить диалог между военными ведомствами на высоком уровне, сообщает в четверг Европейское командование ВС США (EUCOM).

Такой диалог был приостановлен осенью 2021 года, отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что такой канал коммуникаций позволит сторонам поддерживать постоянный контакт, благодаря чему они смогут работать над поддержанием стабильности в мире.

"Поддержание диалога между военными является важным фактором для глобальной стабильности и мира (...) и предоставляет инструменты для увеличения транспарентности и деэскалации", - отмечается в заявлении.

Помимо прочего сообщается, что главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич теперь обладает полномочиями поддерживать постоянный диалог с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, чтобы находить способы избежать нежелательной эскалации с какой-либо из сторон.