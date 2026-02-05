Поиск

США и РФ согласились возобновить диалог между военными на высоком уровне

Об этом сообщило Европейское командование ВС Соединенных Штатов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В ходе переговоров в Абу-Даби представители РФ и США договорились возобновить диалог между военными ведомствами на высоком уровне, сообщает в четверг Европейское командование ВС США (EUCOM).

Такой диалог был приостановлен осенью 2021 года, отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что такой канал коммуникаций позволит сторонам поддерживать постоянный контакт, благодаря чему они смогут работать над поддержанием стабильности в мире.

"Поддержание диалога между военными является важным фактором для глобальной стабильности и мира (...) и предоставляет инструменты для увеличения транспарентности и деэскалации", - отмечается в заявлении.

Помимо прочего сообщается, что главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич теперь обладает полномочиями поддерживать постоянный диалог с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым, чтобы находить способы избежать нежелательной эскалации с какой-либо из сторон.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США и РФ согласились возобновить диалог между военными на высоком уровне

Axios сообщил, что США и РФ близки к договоренностям о продолжении соблюдения условий ДСНВ

 Axios сообщил, что США и РФ близки к договоренностям о продолжении соблюдения условий ДСНВ

Еврокомиссия инвестирует почти 350 млн евро в безопасность подводных кабелей

Уиткофф заявил, что РФ и Украина договорились провести обмен 314 пленными

 Уиткофф заявил, что РФ и Украина договорились провести обмен 314 пленными

"Росатом" начал строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Суд в Баку приговорил экс-руководителей Карабаха к пожизненному заключению

 Суд в Баку приговорил экс-руководителей Карабаха к пожизненному заключению

Сотруднику Минобороны Польши предъявили обвинение в работе на иностранную разведку

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

 На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

Что случилось этой ночью: четверг, 5 февраля

Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

 Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8329 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });