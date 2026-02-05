Поиск

Суд в Баку приговорил экс-руководителей Карабаха к пожизненному заключению

Суд в Баку приговорил экс-руководителей Карабаха к пожизненному заключению
Араик Арутюнян
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Суд в Баку приговорил к пожизненному тюремному заключению бывших руководителей Нагорного Карабаха, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

Как сообщили "Интерфаксу" в Бакинском военном суде, по уголовному делу проходят 15 человек.

Судья на заседании в четверг приговорил бывшего лидера Нагорного Карабаха Араика Арутюняна к пожизненному лишению свободы. Аналогичный приговор вынесен для бывшего главы МИД непризнанной республики Давида Бабаяна, а также для Левона Мнацаканяна, Давида Манукяна, Давида Ишханяна.

Новость дополняется

Азербайджан Баку Нагорный Карабах
