Axios сообщил, что США и РФ близки к договоренностям о продолжении соблюдения условий ДСНВ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - США и РФ дорабатывают соглашение, которое позволит соблюдать параметры Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок которого истекает в четверг, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Три источника, знакомых с темой, заявили порталу, что США и РФ приближаются к соглашению, которое позволит соблюдать ДСНВ после истечения срока его действия в этот четверг", - информирует Axios.

"Два источника предупредили, что проект этого плана нуждается в одобрении президентов обеих стран", - уточняет портал.

Один из собеседников портала подчеркнул, что следующим шагом должно стать подписание соглашения президентом США Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

Axios отмечает, что неясно, будут ли договоренности придерживаться условий ДСНВ приняты в официальном порядке. Уточняя временные рамки этих мер, портал предполагает, что речь может идти о шести месяцах.

Еще один источник Axios рассказал, что переговоры по ДСНВ шли в последние 24 часа в Абу-Даби, но соглашения еще не достигли. Переговоры с российскими официальными лицами, "на полях" консультаций по украинскому кризису вели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Трамп неоднократно говорил о необходимости урегулировать вопрос ядерного оружия и привлечь КНР к переговорам по контролю над вооружениями. В четверг представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что власти КНР в настоящее время не считают нужным вести переговоры по теме ядерного оружия.

22 сентября 2025 года Путин заявил, что во избежание дальнейшей гонки стратегических вооружений и обеспечения приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, Россия готова после истечения срока ДСНВ 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору. При этом президент подчеркнул, что мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.