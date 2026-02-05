Поиск

Axios сообщил, что США и РФ близки к договоренностям о продолжении соблюдения условий ДСНВ

Axios сообщил, что США и РФ близки к договоренностям о продолжении соблюдения условий ДСНВ
Фото: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - США и РФ дорабатывают соглашение, которое позволит соблюдать параметры Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), срок которого истекает в четверг, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

"Три источника, знакомых с темой, заявили порталу, что США и РФ приближаются к соглашению, которое позволит соблюдать ДСНВ после истечения срока его действия в этот четверг", - информирует Axios.

"Два источника предупредили, что проект этого плана нуждается в одобрении президентов обеих стран", - уточняет портал.

Один из собеседников портала подчеркнул, что следующим шагом должно стать подписание соглашения президентом США Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным.

Axios отмечает, что неясно, будут ли договоренности придерживаться условий ДСНВ приняты в официальном порядке. Уточняя временные рамки этих мер, портал предполагает, что речь может идти о шести месяцах.

Еще один источник Axios рассказал, что переговоры по ДСНВ шли в последние 24 часа в Абу-Даби, но соглашения еще не достигли. Переговоры с российскими официальными лицами, "на полях" консультаций по украинскому кризису вели спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Трамп неоднократно говорил о необходимости урегулировать вопрос ядерного оружия и привлечь КНР к переговорам по контролю над вооружениями. В четверг представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что власти КНР в настоящее время не считают нужным вести переговоры по теме ядерного оружия.

22 сентября 2025 года Путин заявил, что во избежание дальнейшей гонки стратегических вооружений и обеспечения приемлемого уровня предсказуемости и сдержанности, Россия готова после истечения срока ДСНВ 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору. При этом президент подчеркнул, что мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания.

ДСНВ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США и РФ согласились возобновить диалог между военными на высоком уровне

Axios сообщил, что США и РФ близки к договоренностям о продолжении соблюдения условий ДСНВ

 Axios сообщил, что США и РФ близки к договоренностям о продолжении соблюдения условий ДСНВ

Еврокомиссия инвестирует почти 350 млн евро в безопасность подводных кабелей

Уиткофф заявил, что РФ и Украина договорились провести обмен 314 пленными

 Уиткофф заявил, что РФ и Украина договорились провести обмен 314 пленными

"Росатом" начал строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Суд в Баку приговорил экс-руководителей Карабаха к пожизненному заключению

 Суд в Баку приговорил экс-руководителей Карабаха к пожизненному заключению

Сотруднику Минобороны Польши предъявили обвинение в работе на иностранную разведку

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

 На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

Что случилось этой ночью: четверг, 5 февраля

Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников

 Против Nike начали расследование по подозрению в дискриминации белых сотрудников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8329 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });